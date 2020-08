Felipe Neto desenvolve projeto com influenciadores negros

O objetivo é contratar comunicadores negros para que eles produzam vídeos para o seu canal no YouTube, dando espaço para os artistas que poderão crescer nas redes sociais edit

247 - O youtuber Felipe Neto desenvolveu um projeto com comunicadores negros que começará no próximo sábado, 8. O objetivo é contratar comunicadores negros para que eles produzam vídeos para o seu canal no YouTube, dando espaço para os artistas que poderão crescer nas redes sociais.

Os vídeos serão publicados aos sábados às 18h. O projeto conta com um investimento de cerca de R$ 100 mil, segundo o Estado de S. Paulo. Já foram confirmados seis nomes: Pedro Ottoni, Yuri Marçal, Thamirys Borsan, Douglas Carneiro, Rhudson Victor e Preta Araujo.

“Eu acredito que pessoas em posição de privilégio devam refletir e agir sobre formas de ceder espaço para outras que possam se favorecer desse espaço para ter protagonismo”, declarou Felipe Neto.

