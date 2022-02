Felipe Neto: "não desejo a ninguém o que fazem contra mim"

Apoie o 247

247 – "Desde que Jair Bolsonaro surgiu como candidato à presidência e eu passei a lutar contra esse regime fascista, as perseguições passaram a ser desumanas contra mim. O que eles fazem comigo todos os dias, eu não desejo a ninguém. Fui falsamente associado com pedofilia, corrupção de menores, crime contra a segurança nacional, dentre diversas outras coisas. Uma nojeira sem fim e que bota em risco minha vida e da minha família", disse o youtuber Felipe Neto, em entrevista à jornalista Marcela Pires, publicada no Estado de S. Paulo.

Na entrevista, Felipe Neto também comentou os casos de Monark e Adrilles Jorge, que fizeram falas ou gestos associados ao nazismo. "Isso não é cancelamento, é consequência de falas e gestos absolutamente repulsivos. Colocar tudo como 'cancelamento' também não ajuda em nada o debate e a evolução do espaço digital. Não é porque temos uma cultura exagerada de cancelamento hoje que devemos inverter e não criticar mais nada nem ninguém", afirmou.

