Filha de Beth Carvalho denuncia censura da Globo ao dizer que Bial deveria entrevistar Lula

247 - A cantora Luana Carvalho, filha da cantora Beth Carvalho (1946-2019), denunciou nesta sexta-feira (7) ter sido alvo de censura da Globo, ao pedir em entrevista que o apresentador Pedro Bial entrevistasse o ex-presidente Lula de maneira respeitosa e justa, ou seja, sem utilização de um polígrafo, como sugeriu Bial.

"A entrevista no Conversa com Bial foi linda, a homenagem à minha mãe bem feita e merecida, mas cortaram a parte que digo que homenagem mesmo a ela seria ele entrevista o Lula, sem polígrafo, é censura e fere o legado político prioritário na carreira de Beth Carvalho", escreveu Luana no Twitter.

Horas antes do programa ir ao ar, a produção da Globo comunicou a entrevistada que cortaria o que ela disse sobre Lula. A filha de Beth argumentou que isso não faria sentido, já que se tratava-se de uma homenagem e por vivermos um momento de pandemia complicado no país.

a entrevista no @conversacombial foi linda, a homenagem à minha mãe bem feita e merecida. mas cortarem a parte em q digo q homenagem mesmo a ela seria ele entrevistar o @LulaOficial , sem polígrafo, é censura e fere o legado político prioritário na carreira de @bethcarvalho — Luana Carvalho (@carvalholua) May 7, 2021

não tenho, infelizmente. mas tenho a mensagem em q dizem q vão cortar. — Luana Carvalho (@carvalholua) May 7, 2021





