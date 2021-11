Folha de S.Paulo apanha na internet após texto sobre Marília Mendonça: 'patriarcado não descansa nem com a mulher morta'

Texto do jornal afirmou que a cantora Marília Mendonça, vítima de uma acidente aéreo, "era gordinha e brigava com a balança". Também disse que ela "nunca foi uma excelente cantora". Internautas reagiram. "Bando de arrombado", afirmou uma delas. Confira mais reações edit

247 - Internautas foram ao Twitter repudiar o texto intitulado "Marília Mendonça, rainha da sofrência, não conheceu o fracasso", publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

Um trecho da publicação diz: "Nunca foi uma excelente cantora. Seu visual também não era dos mais atraentes para o mercado da música sertaneja, então habituado com pouquíssimas mulheres de sucesso: Paula Fernandes, Cecília (da dupla com Rodolfo), Roberta Miranda, Irmãs Galvão, Inhana (da dupla com Cascatinha)".

Outro parte do texto afirma: "Marília era gordinha e brigava com a balança. Mais recentemente, durante a quarentena, vinha fazendo um regime radical que tinha surpreendido a muitos. Tornava-se também bela para o mercado. Mas definitivamente não foi isso que o Brasil viu nela".

Internautas não perdoaram. "Se alguém tem dúvida genuína de como opera o patriarcado, basta ler o obituário à Marília Mendonça na @folha", escreveu uma delas. "O fenômeno da música brasileira foi reduzido a meias palavras de um crítico que se preocupava com seu corpo e a balança. O patriarcado não descansa nem com a mulher morta", complementou.

Outra pessoas criticou o que chamou de "bando de arrombado". "Esse bando de colunista formado em rede social que se acham donos da palavra pq escutam meia dúzia de disco velho. Odeio vocês e odeio esse jornal", disse.

