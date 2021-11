Folha faz matéria para dizer que NY Times não criticou Moro e sim um colunista e vira piada

Apoie o 247

247 - Após circular nas redes sociais, durante esta semana, um texto do cientista político e diretor-executivo do Observatório Político da América Latina e do Caribe (Opalc) da universidade Sciences Po de Paris, Gaspard Estrada, contra Sergio Moro, publicado no The New York Times, a Folha de S.Paulo saiu em defesa do ex-juiz parcial, afirmando que o artigo não reflete a opinião do jornal norte-americano.

Estrada acusa o ex-juiz parcial da Lava Jato de corromper o sistema judicial brasileiro e de ser responsável pelo caos atual do Brasil.

Com base no Projeto Comprova, que supostamente tem como objetivo combater as “fake news”, toda a imprensa corporativa, como O Estado de S.Paulo e a Folha, publicaram matérias para ressaltar que, na verdade, o artigo publicado pelo colunista não é a posição oficial do jornal norte-americano.

Nas redes sociais, no entanto, estas matérias foram vistas como uma manobra para defender Moro. O professor e pesquisador Roberto Andrés, por exemplo, no Twitter, disse que a posição da Folha é ‘vergonhosa’ e questionou se o jornal paulista faria o mesmo se o colunista criticasse Ciro Gomes (PDT), o ex-presidente Lula (PT) “ou qualquer outro”.

“Como a resposta é não, a Folha tornou-se assessoria de comunicação de um candidato”, escreveu.

Isso aqui é vergonhoso. Para cada crítica que Lula, Ciro, ou qualquer outro receber, a @folha vai fazer uma matéria para mostrar que se trata da visão de um colunista, e não da opinião do jornal?



Como a resposta é não, a Folha tornou-se assessoria de comunicação de um candidato. https://t.co/YYAH4UwHaO

O jornal virou piada nas redes sociais. Confira algumas reações:

O pix caiu — Lady Barbiekill 🗣 🆘️🇧🇷🆘️ (@LadyBarbiekill) November 29, 2021

Textos com elogios a Moro é de imprensa elitista e não representa a opinião da maioria do povo brasileiro. — marinando (@ninaholanda) November 29, 2021

O fascismo nada flexível da Folha de São Paulo

O fascismo nada flexível da Folha de São Paulo

A defesa de ditadores militares, amigos dos Frias vem de longe e não vai mudar.https://t.co/D3wQGRLoCa

Eu nunca vi isso na minha vida. Essa merda virou assessoria de imprensa desse maluco e não tem nem vergonha. Usem https://t.co/AtGHNrGwyt https://t.co/Q2XWlxHo06 — O tal camarada não sei das quantas (@CamaradaHidalgo) November 29, 2021

