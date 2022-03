Folha propõe que brasileiros passem a economizar gás de cozinha

Apoie o 247

ICL

247 – Poucos dias depois de sugerir que os brasileiros economizem combustíveis , tomando medidas como não ligar o ar condicionado dos carros, o jornal Folha de S. Paulo, que apoiou o golpe de estado de 2016, que teve como eixo a mudança de rumos na Petrobrás, passou a recomendar que os brasileiros também economizem gás de cozinha. "Por ser um item essencial para a alimentação da maioria das famílias brasileiras, o gás não pode deixar de ser consumido. Mas algumas dicas ajudam a aproveitar melhor o botijão e, assim, aliviar os gastos que estão cada dia mais pesado", aponta a reportagem sobre o gás de cozinha.

"As recomendações para economizar podem ser resumidas em três: fazer a manutenção do fogão, usar equipamentos mais eficientes e adotar técnicas que aproveitam melhor o calor da chama. No entanto, elas se desdobram em ao menos 11 dicas, conforme orientação de especialistas", prossegue o texto. O que é proibido, para a Folha e todas as forças que apoiaram o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, é defender qualquer mudança na política de preços da Petrobrás, que empobrece o Brasil e os brasileiros, promovendo fome, desemprego, inflação e recessão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: