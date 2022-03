Globo está prestes a demitir todo elenco de atores

Apoie o 247

247 - A Globo irá seguir o modelo de negócios das plataformas de streaming, como Netflix, Prime Video e HBO Max, e os novos contratos com atores serão assinados apenas por projeto fechado (por obra), de acordo com o UOL.

.A empresa deverá demitir todo o elenco fixo de atores, com exceção de alguns nomes, por estratégia de mercado. A diretoria já avalia uma economia milionária com a mudança, que segue a tendência da indústria mundial de entretenimento.A mudança é uma das consequências do programa Uma Só Globo, que visa unificar e reorganizar o maior Grupo de mídia do Brasil.

Assim, todos os atores que tiverem seus contratos vencidos, nos próximos meses, serão informados de que não haverá renovação.

