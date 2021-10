Globo explicita sua militância pelo PSDB no Twitter

Apoie o 247

247 - O Jornal O Globo publicou nesta terça-feira (19), uma reportagem em seu site onde sugere, no título, seu favoritismo e militância pelo PSDB. A reportagem que apresenta os pré-candidatos à presidência em 2022 traz o título :“Além dos políticos do PSDB, conheça os outros sete pré-candidatos à Presidência”.

No texto, o jornal dá destaque para a participação dos pré-candidatos do PSDB no debate presencial que será realizado nesta terça, promovido pelos jornais O Globo e Valor e cita outros pré-candidatos como “outros postulantes buscam consolidar seus nomes para a disputa de 2022”.

A reportagem reconhece o bom desempenho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de intenção de voto, como a do Ipec, onde permanece na liderança da corrida pelo Planalto, com 5 pontos percentuais a mais que Bolsonaro.

Há também, na reportagem, destaque para o aceno do PT com Manuela D'Ávila (PCdoB) cotada para vice da chapa e sobre o apoio do PSOL, que pela primeira vez não terá candidato ao Planalto e deve apoiar Lula.

