Globo premia Celso de Mello, que tem o voto decisivo sobre a suspeição de Moro

Globo mantém a tradição de premiar juízes com seu prêmio Faz Diferença, que já foi dado a Joaquim Barbosa, na época do “mensalão”, a Sérgio Moro, na Lava Jato, a Carmen Lúcia, quando era necessário prender Lula, e agora ao decano Celso de Mello, que terá o voto decisivo sobre a suspeição do ministro da Justiça edit