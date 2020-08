Globo reconhece que Moro ajudou Bolsonaro a se eleger e prevê Dallagnol punido

247 - Em editorial publicado nesta segunda-feira, o jornal O Globo, dos irmãos Marinho, reconhece, pela primeira vez, que o ex-juiz Sergio Moro ajudou Jair Bolsonaro a se eleger e prevê punições para a Lava Jato. “A Operação Lava-Jato tentará amanhã desarmar mais um mecanismo implantado pelo procurador-geral Augusto Aras para implodi-la. Afastado do governo o ex-juiz Sergio Moro — que ajudou Jair Bolsonaro a se eleger envolto na bandeira anticorrupção —, chega a hora de Deltan Dallagnol, chefe da força-tarefa original e outro símbolo da operação, encarar o impacto das articulações para atingi-lo e a todo o sistema de investigações montado a partir de Curitiba”, aponta o texto.

Segundo o editorial, Dallagnol corre risco. “O CNMP não está completo: de 14 membros, só 11 participarão do julgamento, porque há três vagas não preenchidas. Duas são de representantes do MP. Se Dallagnol receber seis votos condenatórios, estará fora da Lava-Jato. Restará recorrer ao STF, na tentativa de se salvar”, aponta o editorial. “Quanto à operação, seu destino dependerá de duas outras frentes: o embate no Supremo sobre as acusações de parcialidade contra Moro, e a tentativa de Aras para barrar a renovação das forças-tarefas. As perspectivas não são animadoras para a maior iniciativa contra corruptos da nossa história.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.