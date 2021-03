Globo se rende a Lula e diz que Bolsonaro usou máscara por causa do ex-presidente

Em uma reportagem de cerca de 12 minutos, o Jornal Nacional destacou várias falas em que Lula reafirma sua inocência, denuncia as ilegalidades de Sérgio Moro e a condução da pandemia pandemia edit

247 - O Jornal Nacional desta quarta-feira (10) destacou o discurso histórico do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo.

Em uma reportagem de cerca de 12 minutos, o JN destacou vários trechos de falas em que Lula reafirma sua inocência, denuncia as ilegalidades do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato, e sobre a pandemia do novo coronavírus. Lula criticou a política de acesso às armas, a política econômica e o desemprego.

Na mesma edição, o Jornal Nacional noticiou a mudança de comportamento de Jair Bolsonaro em reuniões públicas, passando a usar a máscaras, e que sua mudança ocorreu horas após o pronunciamento de Lula, que estava usando máscara.

O Jornal Nacional mostrando o Efeito Lula no governo, onde todos hoje usaram máscaras.#JornalNacional #Lula pic.twitter.com/mIDfphBj3N — Hemer (@Hemermons) March 11, 2021





Vivi para ver o JN dizer que bolsonaro usou a máscara pautado pelo @LulaOficial — Manuela (@ManuelaDavila) March 10, 2021

O momento em que o Jornal Nacional diz que Bolsonaro começou a usar máscara horas após o pronunciamento de ⁦@LulaOficial⁩ em que o ex-presidente usava máscara. pic.twitter.com/FNkODveTr8 March 11, 2021

