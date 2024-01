Globo tem agenda contra a Petrobrás que não é de hoje, diz Lindbergh Farias

Deputado criticou os recentes editoriais do jornal O Globo atacando a retomada dos investimentos no refino de petróleo nacional edit

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) foi às redes sociais criticar os recentes editoriais e comentários da Rede Globo contra a retomada estratégica do setor de refino de petróleo pela Petrobrás.

Em postagem na plataforma social X, ele acusou o jornal O Globo de ter uma agenda histórica contra o fortalecimento da estatal, citando que a Rede Globo também foi contra a exploração do pré-sal e negou a capacidade da empresa.

Os ataques mais recentes vieram após o presidente Lula anunciar a retomada dos investimentos na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, onde o governo federal espera gerar 30 mil empregos.

Sobre Abreu e Lima, Lindbergh classifica a refinaria com um 'símbolo da soberania nacional' que irá reduzir a dependência do Brasil de fontes de petróleo estrangeiras e de dólares americanos nas transações comerciais.

Ele também criticou a Operação Lava Jato, apoiada pela Rede Globo, citando o desmantelamento da empresa gerado pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol.

"Lula sabe do poder estratégico da empresa e seu papel basilar no desenvolvimento nacional. Isso é compromisso com a soberania nacional", escreveu o parlamentar.

O Globo vem trabalhado contra o fortalecimento da Petrobras há muito tempo. Desde negar a capacidade da empresa de produzir até negar a existência do pré-sal, o Globo agora diz que não devemos nem refinar o petróleo que produzimos.

Depois da visita do Lula à refinaria Abreu e Lima para anunciar sua retomada, os editoriais do jornal militam contra a construção de uma maiores símbolos da soberania nacional. A Petrobras não pode ser regida por interesses exclusivos, mas pelas necessidades do povo brasileiro.

Abreu e Lima é essencial na diminuição da dependência nacional de importações, e na mitigação do uso de dólares para engordar os lucros de multinacionais estrangeiras.

Graças a reeleição de Lula, a Petrobras está em plena reconstrução depois de 7 anos de sucateamento e desmonte. A Lava Jato, sob o comando de Moro Dallagnol, fizeram nossa campeã nacional sangrar em 4 bilhões de dólares em nome de uma “recuperação” da estatal e de um falso discurso de anticorrupção.

Lula sabe do poder estratégico da empresa e seu papel basilar no desenvolvimento nacional. Isso é compromisso com a soberania nacional!

