Globo vai promover primeiro debate das prévias presidenciais do PSDB

O Grupo Globo irá promover o primeiro debate das prévias presidenciais do PSDB.



A ser promovido pelo jornal O Globo, o encontro acontecerá no Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro.



Além disso, haverá outros cinco debates em diferentes cidades em cada uma das regiões do país. pic.twitter.com/dKGTdUs0Ew