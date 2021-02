Golpista, Folha agora diz que Bolsonaro emporcalha o cargo

Em editorial, o jornal Folha de S.Paulo, que proibiu seus jornalistas de retratar Jair Bolsonaro como extremista de direita na campanha eleitoral e foi peça fundamental no golpe de 2016, agora diz que ele “emporcalha o cargo” edit

247 - Em editorial publicado nesta quarta-feira (17), o jornal Folha de S.Paulo, que proibiu seus jornalistas de retratar Jair Bolsonaro como extremista de direita na campanha eleitoral e foi um dos principais agentes da mídia corporativa a inflar o golpe de estado contra Dilma Rousseff, agora diz que ele “emporcalha o cargo” de presidente da República.

Ao fazer a defesa aberta da saída de Bolsonaro do poder, o editorial enfatizou: “Resta um porém a impedir que se deixe de lado o debate do impeachment —trata-se da conduta insistentemente indecorosa de Bolsonaro, que emporcalha o cargo máximo da República como nenhum antecessor se atreveu a fazer”.

“Está-se diante de um presidente que sabotou de todas as maneiras as políticas de saúde durante a pandemia; que declarou o intento de intervir em órgãos de segurança para proteger familiares; que apenas em recuo tático parou de insuflar atos contra os outros Poderes”, acrescentou a publicação.

O editorial ainda disse que “estas, acima de qualquer cálculo político, recomendam que o Congresso exerça o papel que lhe cabe ante os desmandos do presidente. É necessário desengavetar e examinar às claras, conforme os trâmites legais, as dezenas de pedidos de impeachment que aguardam decisão do presidente da Câmara”.

