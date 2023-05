Google é criticado nas redes por campanha contra PL das Fake News

Apoie o 247

247 - A plataforma Google está sendo criticada nas redes sociais por se manifestar contra a aprovação do PL 2630/2020, o chamado Pl das Fake News.

A plataforma incluiu na página inicial de sua busca um link onde diz: "O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil".

Para o youtuber e empresário Felipe Neto, a postura do Google sobre o PL das Fakes News manchará a história da plataforma. " É absolutamente VERGONHOSO o que o Google está fazendo nesse momento, usando desinformação para atacar o PL 2630 e expondo isso na home do site mais visitado do mundo. Isso manchará a história do Google para sempre. Não será esquecido", afirmou.

Confira relações de internautas:

É absolutamente VERGONHOSO o que o Google está fazendo nesse momento, usando desinformação para atacar o PL 2630 e expondo isso na home do site mais visitado do mundo.



Isso manchará a história do Google para sempre. Não será esquecido. pic.twitter.com/yYYSOPLCTh — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) May 1, 2023

🚨🚨URGENTE: O DESESPERO BATEU!!!



Google usando a própria plataforma pra atacar a PL e o Twitter deslogando a conta das pessoas pra atrapalhar



As Big Techs estão com medo de perder suas fortunas ganhas em cima das vidas devastadas das nossas crianças, e estão usando de tudo… pic.twitter.com/Yq603FuJcD — Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) May 1, 2023

Campanha brava do Google contra PL das Fake News. Big Techs reagem fortemente a controles do Estado. Ao mesmo tempo em que estabelecem vigorosamente o controle da vida cotidiana. pic.twitter.com/0pCFrwyZJo — Marcelo Semer (@marcelo_semer) May 1, 2023

inacreditavel. nao tem pra onde correr. https://t.co/ZzKR8WNqPD — Rosana Hermann  (@rosana) May 1, 2023

Estamos na roça com essas big techs.

Cria vergonha, Google pic.twitter.com/m5QHe0vcNE — Rita Lisauskas (@RitaLisauskas) May 1, 2023





Quando você acha que a coisa não pode piorar ainda acontece uma zorra dessa. Que luta desigual, onde isso vai parar! pic.twitter.com/FCCWzgRHh7 — Eliane Santana (@liuamorim2) May 1, 2023

