Google vence blogueiro Allan dos Santos na Justiça e não reativa seu canal no YouTube

A punição foi por, entre outras coisas, publicar vídeo com fake news sobre as eleições americanas

Revista Forum - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, do canal Terça Livre, acionou a Justiça contra o Google, que é dono do YouTube, para pedir a reativação de seu canal pessoal, excluído após infrações aos termos de uso. Ele perdeu em primeira e, recentemente, segunda instância.

O blogueiro de extrema-direita usou seu canal pessoal do YouTube para fazer transmissão depois que o Terça Livre foi removido da plataforma. A punição foi por, entre outras coisas, publicar vídeo com fake news sobre as eleições americanas e a defesa da invasão do Capitólio (leia a íntegra na Revista Forum).

