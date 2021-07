Instituto criado por Felipe Neto prevê desfecho trágico para as eleições de 2022 e "Capitólio brasileiro"

Frágil nas urnas, Bolsonaro e seus apoiadores provavelmente tentarão melar o resultado para se manter no poder edit

247 – "Fundado pelo youtuber Felipe Neto, o Instituto Vero projeta um possível desfecho trágico para as eleições presidenciais de 2022 caso ocorra uma combinação que relacione a circulação de fake news sem restrições determinadas por lei a uma eventual derrota de Jair Bolsonaro (sem partido) nas urnas", aponta reportagem de Herculano Barreto Filho, do Uol.

"Um relatório elaborado pelo instituto mapeou 15 projetos de lei apresentados por parlamentares da base governista em apenas um ano com o objetivo de restringir o controle das plataformas na internet contra as chamadas fake news nas redes sociais – quatro deles, inclusive, criticam a suspensão das redes sociais de Donald Trump, ex-presidente norte-americano acusado de incitar a ação no Capitólio", prossegue o jornalista.

"A gente pode ter um Capitólio brasileiro. O Bolsonaro já instiga os seus apoiadores a se armar, faz acusações reiteradas de fraude eleitoral e diz que não vai aceitar o resultado das eleições caso perca. Com uma legislação que restrinja o controle das plataformas em vigor, não seria permitido remover a conta de Bolsonaro caso ele incitasse seus apoiadores em alguma ação violenta, como uma invasão ao Congresso", diz Caio Machado, diretor do Instituto Vero e pesquisador da universidade de Oxford.

