Internautas indignados com saudação de Adrilles que repete gesto nazista

247 - Após o apresentador Adrilles Jorge, da Jovem Pan, ser acusado de fazer um gesto nazista ao vivo, internautas estão revoltados nas redes sociais e expõe que não há dúvidas sobre a intenção do apresentador bolsonarista na apopologia ao regome que ceifou a vida de seis mmilhões de judeus.

>>>> Augusto de Arruda Botelho sobre saudação de Adrilles: "Aquilo não foi um tchau. Estou com nojo desse cara"

A saudação de Adrilles ocorre logo após Monark ser afastado do Flow Podcast e sofrer uma série de represálias por fazer a defesa do nazismo durante entrevista com Tábata Amaral e Kim Kataguiri.

Veja a repercussão:

MAIS UM CRIME! Ontem na @JovemPanNews, Adrilles Jorge terminou um programa com saudação nazista. Tem que responder criminalmente e ser demitido. Sem mais. — Ivan Valente (@IvanValente) February 9, 2022

Já vimos atrocidades serem ditas nesta TV e rádio, mas um "sieg heil" é absurdo demais, até para a Jovem Pan.



Depois de um dia como ontem, após um deputado e um youtuber defenderem a existência do Partido nazista no Brasil, Adrilles fez uma SAUDAÇÃO NAZISTA na TV.



Adrilles Jorge após comentar a fala do Monark sobre a criação de um partido nazista no Brasil. pic.twitter.com/eFWRGrlaQE — Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) February 9, 2022

Adrilles Jorge mandou um Sieg Heil nazista em "tom de piada" rindo.



foda-se, perderam a vergonha de vez, não disfarça mais e saem do bueiro como ratos



E se começar dar ruim, vai dizer "era uma piada" - a mesma bosta de tática do copo de leite. pic.twitter.com/8I2PIGTSrf — Normose_ fez um anúncio no tweet fixado (@Normose_) February 9, 2022

Adrilles, uma dúvida. Porque em outras 50 oportunidades se despedindo no Opinião! da Jovem Pan, você nunca fez um gesto tão enfático como o de hoje? Olha só como o tchau do Adrilles de 02/12/21 é bem diferente do que ocorreu hoje. pic.twitter.com/RMYYnh2wKA February 9, 2022

Se eu não acordar amanhã com Adrilles Jorge preso eu não respondo por mim. — William De Lucca (@delucca) February 9, 2022

Perguntas para a @JovemPanNews?



É coincidência que após debate sobre nazismo Adrilles tenha feito gesto que lembra a saudação nazi?



Ele faz o gesto sempre ou foi infeliz coincidência?



O apresentador disse “Surreal Adrilles!” no final? Se sim, por quê?



pic.twitter.com/3NCLSwUMFl — 🇮🇹🇺🇸🇧🇷Clear Eyes, Full Heart. Can’t Lose!.'. (@Boscardin) February 9, 2022