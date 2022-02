Augusto de Arruda Botelho sobre saudação de Adrilles: "Aquilo não foi um tchau. Estou com nojo desse cara"

Advogado criminalista ainda ressaltou que assistiu o vídeo com a saudação de Adrilles diversas vezes para não ser leviano edit

247 - Após o apresentador Adrilles Jorge, da Jovem Pan, ser acusado de fazer um gesto nazista ao vivo, o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho afirmou em suas redes sociais que não há dúvidas: o bolsonarista fez sim uma saudação ao regime que ceifou a vida de seis milhões de judeus.

“Presunção de inocência e benefício da dúvida são coisas sempre presentes na vida de um advogado criminalista. Eu dei uma chance pro Adrilles e assisti ao vídeo dele algumas vezes. Aquilo não foi um tchau. Não foi. Estou realmente com nojo desse cara”, disparou o advogado.

A saudação de Adrilles ocorre logo após Monark ser afastado do Flow Podcast e sofrer uma série de represálias por fazer a defesa do nazismo durante entrevista com Tábata Amaral e Kim Kataguiri.

Veja a cena:

O vídeo em alta resolução de Adrilles Jorge fazendo SAUDAÇÃO NAZISTA. Esse sujeito deveria ser preso e a emissora ter sua concessão pública REVOGADA. pic.twitter.com/zObTCJG89h — Jones Manoel - Youtube: Jones Manoel (@_makavelijones) February 9, 2022





