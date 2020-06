Jones Manoel: Jereissati, infiltrado da Coca-Cola no Senado, não universalizaria o saneamento no Brasil

"É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um infiltrado da Coca-Cola no Senado ser responsável pela universalização do saneamento básico no Brasil", escreveu o youtuber Jones Manoel edit

247 - O filósofo e youtuber Jones Manoel ironizou que a relatoria do Projeto de Lei 4.162/2019, que estabelece um novo marco legal para o saneamento básico, esteja sob o comando do senador Tasso Jereissati, que tem vínculos com a Coca-Cola.

"Toda discussão aprofundada, técnica e de mérito sobre o 'marco' do saneamento é importante. Mas convenhamos: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um infiltrado da Coca-Cola no Senado, um homem com patrimônio declarado de 533 milhões de reais, ser responsável pela universalização do saneamento básico no Brasil. Como já disse um antiimperialista condenado à morte: não é possível servir a dois senhores", escreveu Jones.

via - Érico Bonfim. June 25, 2020

