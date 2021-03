Jornal Nacional: Azevedo foi demitido por não obedecer Bolsonaro em demitir comandante do Exército

O presidente se afastou de Edson Pujol, segundo telejornal, porque o comandante do Exército é contra a participação de militares da ativa em cargos do governo edit

Fórum - O telejornal da Rede Globo afirmou que o agora ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, foi demitido porque não aceitou obedecer a Jair Bolsonaro, que queria a demissão do comandante do Exército, Edson Pujol.

Bolsonaro se afastou de Pujol, ainda segundo o JN, porque o comandante do Exército é contra a participação de militares da ativa em cargos do governo.

Além disso, a reportagem do telejornal da Globo disse que as mudanças fizeram com o que o centrão ganhasse mais espaço ainda no governo.

Leia a íntegra na Fórum.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.