Jornalista bolsonarista manda Bolsonaro calar a boca

O jornalista José Roberto Guzzo, apoiador de Bolsonaro, dá um conselho ao ocupante do Palácio do Planalto: ficar calado edit

247 - "O presidente Jair Bolsonaro, caso fosse capaz de parar para pensar cinco minutos no que é bom para ele e ruim para os seus inimigos, como fazem nove entre dez pessoas que estão num cargo como o seu, tomaria a partir de zero hora dessa quinta-feira a seguinte decisão: não abrir mais a boca para brigar com ninguém até o dia 31 de dezembro de 2022", escreve J.R.Guzzo no Estadão.

O jornalista está tão interessado em que Bolsonaro cale a boca que também postou no twitter.