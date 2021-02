Jornalista esportivo Mané de Oliveira morre aos 80 anos

De acordo com Manoel de Oliveira Filho, o seu pai e jornalista esportivo Manoel José de Oliveira, conhecido como Mané de Oliveira, teve uma parada cardiorrespiratória edit

247 - O jornalista esportivo Manoel José de Oliveira, ex-deputado estadual por Goiás, faleceu aos 80 anos, na madrugada deste sábado (13), em Goiânia, capital do estado. De acordo com Manoel de Oliveira Filho, o pai, conhecido como Mané de Oliveira, teve uma parada cardiorrespiratória. A informação foi publicada pelo portal G1.

Mané de Oliveira lutava contra um câncer de pulmão, fígado e intestino desde setembro do ano passado. O sepultamento será realizado às 19h, no Cemitério Jardim das Palmeiras.

Nascido em Pires do Rio, no sudeste de Goiás, o jornalista trabalhou por mais de 50 anos na crônica esportiva. Foi eleito deputado estadual em 1986 e 2014. Nas duas eleições foi o parlamentar mais bem votado no estado.

Oliveira retornou à política após o assassinato de seu filho Valério Luiz, radialista morto a tiros no dia 5 de julho de 2012, quando saía da rádio onde trabalhava, na Rua C-38, Setor Serrinha, em Goiânia.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.