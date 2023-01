Jornalista Gisele Federicce deixa o Brasil 247 e assume comunicação do Ministério das Mulheres

Profissional competente e dedicada, Gisele teve papel central na história do 247 e agora irá contribuir com a causa feminista no governo Lula edit

247 – A jornalista Gisele Federicce, diretora de redação do Brasil 247 e da TV 247, anunciou neste sábado (31) sua saída do grupo 247. A partir desta segunda-feira (2), Gisele assume um novo desafio profissional e estará à frente da Comunicação do Ministério das Mulheres, a convite da ministra Cida Gonçalves, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

O jornalista Leonardo Attuch, diretor-presidente do Brasil 247, agradeceu a contribuição de Gisele na consolidação do 247 como um dos principais veículos de comunicação do país. "Gisele é uma grande jornalista que teve papel central na história do 247. É um exemplo de ética e de liderança, que certamente contribuirá muito para a luta das mulheres neste governo de reconstrução nacional", afirmou.

Attuch lembrou que Gisele Federicce foi a primeira profissional contratada pelo Brasil 247, em 2011. Ao longo desse período, participou de todas as transformações do veículo, liderou a equipe de jornalistas, fez interlocução com parceiros e ajudou a fundar a TV 247. Durante o Boa Noite 247 deste sábado, do qual foi apresentadora desde o início do programa, Gisele foi homenageada com depoimentos de vários integrantes da equipe do 247, como Florestan Fernandes Júnior, Dafne Ashton, Carol Proner, Helena Chagas, Aquiles Lins, Marco Aurélio Carvalho, Mario Vitor Santos, Rodrigo Vianna, Regina Zappa, Hildegard Angel, Tereza Cruvinel, Paulo Moreira Leite e Alex Solnik e recebeu milhares de mensagens de carinho e agradecimento da comunidade.

A jornalista agradeceu a oportunidade profissional que viveu no Brasil 247 e avaliou o novo desafio à frente da comunicação do Ministério da Mulher como o seu novo grande desafio profissional. O grupo Brasil 247 deseja todo sucesso profissional para Gisele Federicce na nova etapa de sua carreira.

