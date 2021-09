José de Abreu cancela assinatura do Intercept após ataque de seu editor ao documentário sobre a fakeada

Apoie o 247

247 - O ator José de Abreu informou no Twitter, nesta segunda-feira, 13, que cancelou sua assinatura no The Intercept após o jornalista Rafael Moro Martins, do portal, atacar o documentário de Joaquim de Carvalho “Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil”, produzido pela TV 247.

O jornalista do The Intercept atacou o documentário que desmonta a farsa sobre a "facada de Juiz de Fora", ocorrida em 6 de setembro de 2018. Segundo Rafael, levantar a hipótese de uma farsa, como também foi feito pelo deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), que foi bolsonarista, esteve em Juiz de Fora e hoje defende a CPI da Fakeada, por estar convencido de uma farsa, seria "canalhice".

Saiba mais sobre o documentário:

O documentário "Bolsonaro e Adélio - uma facada no coração do Brasil" , feito pelo repórter investigativo Joaquim de Carvalho, pelo cineasta Max Alvim e pelo cinegrafista Eric Monteiro, com produção da TV 247 e financiamento coletivo de seus assinantes e apoiadores, demonstrou todos os furos do episódio usado por Jair Bolsonaro na disputa presidencial de 2018 para fugir dos debates e assim se tornar presidente da República sem ser confrontado.

