Jovem Pan recontrata Adrilles Jorge, 43 dias após demissão por gesto nazista

247 – "A Jovem Pan recontratou o ex-BBB e jornalista Adrilles Jorge 43 dias depois de sua demissão por fazer um gesto nazista ao vivo no canal de notícias. Ele retornará para ser comentarista do programa Morning Show, que voltará a ter transmissão na TV após alguns dias suspenso por causa do noticiário sobre a guerra na Ucrânia. Sua reestreia está prevista para a próxima segunda (28)", informam Gabriel Vaquer e Kelly Miyashiro , no Notícias da TV.

"A decisão de retornar com Adrilles Jorge para a programação foi do próprio Antônio Augusto do Amaral Carvalho Filho, o Tutinha, dono da emissora. Por gostar dos comentários e da postura polêmica de Adrilles, mesmo que ela seja criticada até mesmo pelos telespectadores conservadores da Jovem Pan, Tutinha fechou um novo acordo com ele", prosseguem os jornalistas

