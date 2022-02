Jovem Pan reproduz imagem de videogame como sendo de guerra na Ucrânia

As imagens do videogame foram transmitidas enquanto Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, falava sobre o conflito edit

Metrópoles - A Jovem Pan reproduziu nesta sexta-feira (25/2) as imagens de um videogame como se fossem cenas reais da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A gafe ocorreu durante uma transmissão ao vivo do canal.

A produção da Jovem Pan incluiu em seu programa jornalístico uma sequência do jogo de guerra Arma 3 que mostra uma bateria antiaérea tentando derrubar um caça. As cenas tinham sido hospedadas no aplicativo Kwai, voltado para o compartilhamento de vídeos curtos.

As imagens do videogame foram transmitidas enquanto Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, falava sobre o conflito.

