Juliana Paes surge no Domingão com Huck, e internautas detonam: 'Odeiam pobres'

247 - Juliana Paes foi a jurada convidada do Show dos Famosos, do Domingão com Huck, neste domingo (26) e virou piada nas redes sociais junto com Luciano Huck, já que os dois funcionários da Globo são simpatizantes da direita. "Reunião dos que odeiam pobres", brincou uma internauta.

Com fama de "isentona", Juliana Paes já disse em outras ocasiões que tem aversão à política, mas que aposta em uma terceira via política, desde que não seja a esquerda e "seus delírios comunistas". A atriz também já entrou em conflito com outros colegas, como Samantha Schmütz e Patrícia Pilar ao defender a médica Nise Yamaguchi durante sua participação na CPI. Nise é uma das maiores defensoras da cloroquina e defendeu em 2020 que a vacinação deveria ser aplicada apenas em parcelas da população.

Segundo o site “Na Telinha”, já Huck também foi alvo de críticas de Samantha, que alfinetou a declaração do apresentador sobre as eleições de 2018, quando ele teria votado em braco. O marido de Angélica também é criticado por apresentar um programa que visa "humilhar pessoas humildes" tanto no Caldeirão do Huck, como no novo Domingão.

Veja a repercussão:

Será que ela achou a 3ª via?!? — Rodrigo Felix (@felixxxrodrigo) September 27, 2021

Perdi completamente a simpatia que eu tinha pela Juliana Paes. RANÇO DA BOLSOMINION. — Alvaro Câmara (@Cmara1Alvaro) September 27, 2021

Sou seu fã, te acompanho desde a primeira novela na globo, laços de família, porém vc me decepcionou quando se posicionou a favor de um PR insano que foi contrário a vacinação e vc não se posicionou contrário a atitude desse insano, o que uma pessoa de bom senso faria só isso — Viro Brazil (@BrazilViro) September 27, 2021





A Juliana Paes me lembrou a Regina Duarte, confere produção? — Sandra Mar. 💖 💯% PT (@mar1_sandra) September 27, 2021