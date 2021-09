Justiça penhora R$ 30 mil de Augusto Nunes por insultar Gleisi Hoffmann

Jornalista de extrema-direita foi condenado e não chegou sequer a apresentar sua defesa no processo edit

247 – "A Justiça penhorou R$ 30 mil da conta bancária do apresentador da Jovem Pan Augusto Nunes para o pagamento de indenização à presidente do PT, Gleisi Hoffmann. De acordo com sentença, ele foi intimado para fazer o desembolso, mas 'permaneceu inerte'", informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

"Augusto Nunes foi condenado em maio por danos morais causados a Gleisi Hofflann, a quem repetidas vezes chamou de 'amante' em textos publicados nos portais da revista Veja e no R7, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. O apresentador foi condenado à revelia, já que, citado, nunca se defendeu no processo", informa a ainda a jornalista.

