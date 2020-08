Kiko Nogueira: se tem um gabinete do ódio, é o do Ciro Gomes

247 - O jornalista e editor do DCM (Diário do Centro do Mundo), Kiko Nogueira, afirmou em entrevista à TV 247 que se há um gabinete do ódio da esquerda operando, este está sob o comando do ex-ministro Ciro Gomes. A declaração responde à acusação de Ciro de que o Brasil 247 e o DCM são veículos formados pelo ex-presidente Lula para funcionarem como um gabinete do ódio da esquerda .

Kiko Nogueira disse que o DCM está processando Ciro pelas acusações e chamou o ex-ministro de “idiota sábio”, que se finge de intelectual mas que não é capaz de sustentar nenhuma de suas afirmações. “O Ciro é um cara que a psiquiatria define como ‘idiot savant’, ele é um cara que engana, ele é um idiota sábio. Ele engana você, ele começa a falar sobre política externa e você fica impressionado, e você vai ver e não fica nada em pé, é muita espuma. Ele começou a atacar a mim, pessoalmente, ao Diário do Centro do Mundo, mas ele simplesmente inventou. Nós fomos para cima e estamos processando ele”.

O jornalista contou suspeitar que Ciro Gomes faça uso de robôs na internet, assim como Jair Bolsonaro, para levantar tags a seu favor e atacar desafetos. “Se há um gabinete do ódio que é paralelo ao do Bolsonaro, é o do Ciro Gomes e do PDT. Eu recebi alguns prints de conversas no Twitter muito suspeitas com horários e as mesmas palavras, você sabe como funciona o robozinho, a mesma coisa do Bolsonaro. Se tem um gabinete operando, alternativo ao do Bolsonaro, é o do Ciro”.

