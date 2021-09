Leia a íntegra do diálogo entre Ranier Bragon, da Folha, e Joaquim de Carvalho, da TV 247, sobre o documentário da fakeada

Apoie o 247

247 – O jornalista Ranier Bragon, da Folha de S. Paulo, que publicou um ataque ao documentário "Bolsonaro e Adélio – uma fakeada no coração do Brasil" , mentiu ao dizer, em sua reportagem , que o 247 não respondeu aos seus questionamentos. Embora Joaquim de Carvalho tenha dito que responderia o interrogatório de Ranier apenas na segunda-feira, depois de concluir um documentário sobre os 100 anos de Paulo Freire , que você pode apoiar neste link , ele não deixou o jornalista da Folha sem respostas. Confira, abaixo, o diálogo entre Joaquim de Carvalho e Ranier Bragon antes da publicação da reportagem chapa-branca da Folha de S. Paulo a respeito da fakeada de Juiz de Fora:

Joaquim De Carvalho: Oi Ranier, tudo bem? Obrigado pelo interesse em saber mais sobre o que realmente aconteceu em Juiz de Fora. Posso responder as suas questões apenas na segunda-feira porque estou finalizando um documentário sobre o centenário de Paulo Freire, que ocorre neste domingo. Envio na segunda-feira, ok? Joaquim

Ranier Bragon: oi Joaquim, tudo bom? Obrigado pela resposta, mas eu vou entregar o texto amanhã, devido à repercussão do vídeo entre parlamentares do PT, que o estão divulgando nas redes sociais. queria ser completamente franco com vc, pq não gostaria de ser tratado de forma diferente. o que pretendo relatar, como vc deve ter notado pelas perguntas, é que a maioria das ilações do documentário não encontram amparo nas duas apurações da PF e, em alguns casos são contraditórias ou falsas (a filiação ao PSD). caso queira fazer uma manifestação mais geral, devido ao seu tempo apertado, fico inteiramente à disposição. e me desculpe o incomodo

Joaquim De Carvalho: Ranier, sua conclusão é equivocada. O Adélio pediu desfiliação do PSD. Se ele pediu desfiliação, é porque se considerava filiado, o que equivale dizer: era filiado de fato. Se vc envia uma carta à Folha com pedido de demissão, significa q vc acredita que é contratado da Folha. Veja que a carta com pedido de desfiliação é assinada por ele e por um representante do partido. Isso é fato. Sobre a conclusão do inquérito, procure quem investigou. Se tiver boas fontes, você descobrirá que o inquérito não investigou a hipótese do auto atentado. A reabertura do caso levaria a essa investigação. Perdoe a sinceridade, mas falsa é a conclusão a que você chegou. O documentário não tem nenhuma informação inconsistente. Inconsistente é a narrativa que prevaleceu, abraçada sem contestação pela imprensa.

Ranier Bragon: Beleza, Joaquim, obrigado pela resposta. Respeito, embora discorde. Qualquer coisa, continuo à disposição.

