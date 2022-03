Levantamento da Quaest revela que 74% dos brasileiros nas redes sociais apoiam Will Smith em briga no Oscar

Apoie o 247

247 - Um levantamento feito pela Quaest revelou que a maioria dos brasileiros nas redes sociais ficou do lado de Will Smith na briga que o ator teve com o humorista Chris Rock na cerimônia do Oscar 2022, Hollywood, no domingo (27). 74% dos internautas apoiaram Smith, 18% ficaram neutros e apenas 8% defenderam Rock.

O comediante fez uma piada com a cabeça raspada de Jada Smith, esposa do astro do cinema. Desde 2018 Jada sofre de alopecia, doença autoimune que causa a queda de cabelo. Will não gostou e, minutos antes de receber a estatueta de Melhor Ator pelo filme “King Richard”, subiu ao palco da cerimônia para dar um tapa na cara de Rock.

Emocionado após receber o prêmio, Will pediu desculpas ao público durante o seu discurso. O comediante não registrou queixa na polícia.

Nesta segunda-feira (28) Smith pediu desculpas diretas ao comediante e disse que aceita piadas contra ele e acha até normal, mas quando o assunto foi a condição médica da esposa ele reagiu de forma emotiva e, por este motivo, teria reagido de forma “inaceitável e imperdoável”.

“Eu andei fora de linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram compatíveis com o homem que quero ser. Não há lugar para violência num mundo de amor e bondade”, diz o comunicado.

Leia a íntegra do comunicado:

A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas contra mim são parte do meu trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para mim e reagi de forma emotiva.

Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu andei fora de linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram compatíveis com o homem que quero ser. Não há lugar para violência num mundo de amor e bondade.

Também gostaria de pedir desculpas à Academia, aos produtores da cerimônia, a todos os participantes e a todos que assistiam ao redor do mundo. Eu gostaria de me desculpar com a Família Williams e minha Família King Richard. Lamento profundamente que meu comportamento tenha manchado o que tem sido uma jornada linda para todos nós.

Sou um trabalho em andamento.

Sinceramente,

Will

