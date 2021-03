Luciana Boiteux diz que agressão de Ciro a Dilma é tão repugnante quanto votar pelo impeachment citando Ustra

“Ciro é machista e desrespeitoso com mulheres. Mas chamar @dilmabr de ‘aborto’ no #8M é tão repugnante quanto votar pelo impeachment citando o torturador Brilhante Ustra”, escreveu a professora de Direito edit

247 - A professora de Direito e militante feminista Luciana Boiteux comparou o ataque de Ciro Gomes a Dilma Rousseff neste 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, ao voto pelo impeachment citando o torturador Brilhante Ustra, como fez Jair Bolsonaro em 2016.

“Ciro é machista e desrespeitoso com mulheres. Mas chamar @dilmabr de ‘aborto’ no #8M é tão repugnante quanto votar pelo impeachment citando o torturador Brilhante Ustra. Ele demonstra misoginia, desequilíbrio e violência psicológica de gênero. Toda solidariedade à ex-presidenta”, escreveu Luciana.

Outra ativista feminista, a filósofa Márcia Tiburi, também reagiu ao ataque de Ciro: “Hoje um coronel em plena decadência, histérico e a cada dia mais agressivo, disse que a Presidenta (eleita duas vezes e que sofreu um golpe misógino) é um ‘aborto’. A inveja sobre Dilma é um sintoma que nunca serão presidentes sofrem…”.

Dilma respondeu aos ataques de Ciro Gomes e disse que ele se tornou variante de Bolsonaro com seu discurso de ódio. Nesta quarta, ela divulgou uma nova nota afirmando que acredita que os trabalhistas do PDT, fundadores do partido, não pensam como Ciro, e defendeu “unidade progressista” contra o fascismo.

Ciro é machista e desrespeitoso com mulheres. Mas chamar @dilmabr de “aborto” no #8M é tão repugnante quanto votar pelo impeachment citando o torturador Brilhante Ustra. Ele demonstra misoginia, desequilíbrio e violência psicológica de gênero. Toda solidariedade à ex-presidenta. March 9, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.