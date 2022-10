Lula a repórter da Folha: o seu voto vai me dar o 50% mais um

Apoie o 247

247 - O ex-presidente e candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirigiu à repórter da Folha de S.Paulo Catia Seabra neste sábado (1º), véspera do primeiro turno da eleição, para dizer que o voto da jornalista será decisivo para que ele vença no primeiro turno. “O seu voto vai me dar o 50% mais um”, disse.

A declaração foi feita durante coletiva de imprensa no Hotel Jaraguá, na capital paulista, depois de uma caminhada na Rua Augusta. Foi a última fala pública de Lula como candidato antes da eleição.

Questionado sobre as pesquisas Datafolha e Ipec publicadas durante a coletiva, Lula não quis comentar. “É claro que quando a gente vê pesquisas que colocam a gente na frente, a gente fica mais feliz, mas esse negócio de pesquisa não mexe com a minha cabeça. Não mexe. Eu nunca comi um ovo que a galinha colocou na véspera”.

Segundo pesquisa Ipec para presidente divulgada às 18h neste sábado, Lula tem 51% de votos válidos (ante 52% da pesquisa anterior), com chances reais de vencer no primerio turno, enquanto Jair Bolsonaro registrou 37% (tinha 34%).

Já segundo o Datafolha , Lula aparece com 50% dos votos válidos, no limite da vitória no primeiro turno. Bolsonaro apareceu com 36%.

Pouco depois, Lula voltou a se dirigir à repórter: “Você, Cátia, vai voltar a ter um puta orgulho do Brasil, ao mostrar o passaporte brasileiro”.

Durante a coletiva, Lula fez um afago aos jornalistas ao dizer que “a imprensa brasileira está ficando mais civilizada ao falar de política. A gente deu uma lição séria de que a negação da política não é uma boa”.

E brincou ao final da última resposta, ao pedir para que os eventuais indecisos presentes avaliassem se, por sua “elegância”, seria merecedor de um voto. Neste momento, colocou-se à frente do púlpito da coletiva para mostrar-se por inteiro.

