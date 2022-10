Datafolha aponta Lula com 50% dos votos válidos, no limite da vitória no primeiro turno

Apoie o 247

ICL

247 – O Brasil pode voltar a ser feliz neste domingo, segundo aponta a pesquisa Datafolha. "Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega ao primeiro turno da eleição geral, que ocorre neste domingo (2), com chance de vencer de forma direta a disputa. Ele tem 50% dos votos válidos, ante 36% de seu principal rival, o presidente Jair Bolsonaro (PL). Simone Tebet (MDB) tem 6%, contra 5% de Ciro Gomes (PDT). O cenário, de notável estabilidade nas últimas semanas, foi registrado pela última pesquisa do Datafolha antes do pleito. A marca do petista é o limiar para atingir metade mais um dos votos válidos, aqueles que excluem brancos e nulos (e indecisos, no caso do levantamento), o mínimo para evitar o segundo turno", aponta reportagem da Folha .

O Brasil pode se libertar neste domingo do fascismo. É o que aponta a pesquisa Ipec divulgada neste sábado, em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 51% dos votos válidos. "O Ipec divulgou neste sábado (1º) sua mais recente pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial. Encomendada pela Globo, a sondagem é a última realizada pelo instituto antes do 1º turno, que acontece neste domingo (2). Em votos válidos, o resultado é este: Lula (PT): 51% (tinha 52% no levantamento anterior do Ipec, de 27 de setembro); Jair Bolsonaro (PL): 37% (tinha 34% no levantamento anterior); Ciro Gomes (PDT): 5% (tinha 6% no levantamento anterior); Simone Tebet (MDB): 5% (tinha 5% na pesquisa anterior); Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (tinha 1% no levantamento anterior); Felipe d'Avila (Novo): 1% (tinha 1% no levantamento anterior). Não é possível afirmar se haverá segundo turno, diz o Ipec", aponta reportagem do G1.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.