Lula diz que espera editorial de Bonner no JN "pedindo desculpas pelas mentiras que contaram contra mim"

247 - O ex-presidente Lula, em entrevista à Rádio Super Notícia, de Belo Horizonte (MG), nesta quinta-feira (24) disse esperar que a Rede Globo publique um editorial com um pedido de desculpas a ele por ter dado amplo destaque no passado às denúncias infundadas da Lava Jato.

O petista disse estar "tranquilo", mas que não esquece do sofrimento causado à sua família pela perseguição injusta promovida pelos procuradores de Curitiba, apoiados pela grande mídia. "Um dia a Rede Globo poderia fazer um editorial com o Bonner pedindo desculpas pelas mentiras que contaram contra mim, dizendo que foram enganados pela força-tarefa de Curitiba. Eu espero que isso um dia aconteça. Eu sigo adiante, mas não esqueço o que aconteceu com a minha família, que minha esposa morreu por causa dessas mentiras, o que meus filhos sofreram, mas estou com a cabeça erguida e tranquilo, porque Deus provou que a mentira tem perna curta".

"Eu não tenho tempo para pensar nisso, porque o que eu quero é cuidar do povo brasileiro, que precisa de alimentação, de educação, de saúde. A Operação que fique para os livros", concluiu.

