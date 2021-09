'Lula está bem mais forte hoje do que em qualquer momento do passado recente', diz Miguel do Rosário

O jornalista, no entanto, avisa: apesar do cenário promissor, a eleição de 2022 "será, de uma forma ou de outra, um embate extremamente difícil" edit

247 - O jornalista Miguel do Rosário, editor do Cafezinho, publicou em seu site uma extensa análise sobre a última rodada da pesquisa Datafolha, que mostra Bolsonaro com reprovação recorde e o ex-presidente Lula novamente liderando a corrida presidencial.

O levantamento mais novo, diz Rosário, confirma que "Lula está bem mais forte hoje do que estava em qualquer outro momento do passado recente".

O jornalista pondera, no entanto, que apesar do "cenário promissor para a oposição" a eleição de 2022 "será, de uma forma ou de outra, um embate extremamente difícil, especialmente em virtude do poderoso aparato de comunicação montado pelo presidente da república".

