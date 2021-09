Datafolha mostra Lula na liderança, com 44% das intenções de voto. No 2º turno, ex-presidente derrota Bolsonaro por 56% a 31%

Lula lidera pesquisa do Datafolha, enquanto todos os demais candidatos permanecem estagnados, bem atrás edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém larga vantagem sobre Jair Bolsonaro da disputa eleitoral, segundo pesquisa Datafolha.

Segundo o instituto, que ouviu 3.667 eleitores de forma presencial em 190 cidades, Lula tem 44% da preferência do eleitorado, contra 26% de Jair Bolsonaro. No cenário em que João Doria é o candidato tucano, ele obtém apensa 4%. Nesse cenário, Ciro Gomes (PDT) segue em terceiro, com 9%.

Na sondagem sobre o segundo turno, Lula obtém 56% contra 31% de Jair Bolsonaro. Veja a íntegra da pesquisa na Folha de S.Paulo.

