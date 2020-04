Lula: 'eu quero saber quanto o Louro José da Havan deve para a Receita'

Ex-presidente Lula criticou o empresário Luciano Hang, que suspendeu contratos de 11 mil funcionários da Havan em meio à pandemia. "Vocês tão vendo que o Louro José da Havan já vai pegar a lei do Bolsonaro pra mandar o povo embora e pagar só 30% do salário?", questiona edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, 15, que o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, precisa ter suas dívidas cobradas.

Ele diz: "é preciso também cobrar a dívida das grandes empresas. Vocês tão vendo que o Louro José da Havan já vai pegar a lei do Bolsonaro pra mandar o povo embora e pagar só 30% do salário?! Eu queria saber quanto esse cara deve pra Receita."

O grupo Havan suspendeu o contrato de 11 mil funcionários. O número equivale a metade dos empregados da empresa, que afirmou em nota ser “uma das primeiras empresas a utilizar a Medida Provisória (MP) 936/2020 que permite a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias".

Hang afirma que trata-se de uma medida para “manter os empregos”, ressaltando que “é primordial que as empresas trabalhem nestes sentido”. Durante a suspensão do contrato, entretanto, a empresa paga apenas 30% do salário do funcionário e o governo complementa com 70% do seguro-desemprego.

É preciso também cobrar a dívida das grandes empresas. Vocês tão vendo que o Louro José da Havan já vai pegar a lei do Bolsonaro pra mandar o povo embora e pagar só 30% do salário?! Eu queria saber quanto esse cara deve pra Receita... — Lula (@LulaOficial) April 15, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.