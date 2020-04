Havan: Luciano Hang suspende contrato de metade dos funcionários em meio à pandemia

247 - O grupo Havan, pertencente ao empresário bolsonarista Luciano hang, suspendeu o contrato de 11 mil funcionários. O número equivale a metade dos empregados da empresa, que afirmou em nota ser “uma das primeiras empresas a utilizar a Medida Provisória (MP) 936/2020 que permite a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias".

Hang afirma que trata-se de uma medida para “manter os empregos”, ressaltando que “é primordial que as empresas trabalhem nestes sentido”. Durante a suspensão do contrato, entretanto, a empresa paga apenas 30% do salário do funcionário e o governo complementa com 70% do seguro-desemprego.

