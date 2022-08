“Lula foi cauteloso demais, Bolsonaro foi agressivo demais", diz Breno Altman

Apoie o 247

ICL

247 - Na avaliação do jornalista Breno Altman, os dois polos do primeiro debate entre presidenciáveis, o ex-presidente Lula e o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, “foram mal em relação à expectativa que havia”.

O debate foi realizado em pool pela Band TV, TV Cultura, Folha de S.Paulo e UOL na noite deste domingo (28). A TV 247 fez uma transmissão com comentários ao vivo dos jornalistas do canal.

“Como os debates fornecem tempos e oportunidades iguais para candidatos com performances diferentes, obviamente quem está muito abaixo nas pesquisas tende a ter um ganho em potencial ao sair da clandestinidade”, disse Altman em participação no Bom Dia 247 na manhã desta segunda-feira (29).

“Sobre os dois polos: ambos erraram ao atuar de forma desmedida em função do seu cálculo. O Lula foi cauteloso demais e o Bolsonaro, agressivo demais”, observou o jornalista. “O Lula puxou o freio, fez um jogo para zero a zero. Mas puxou o freio demais, gerou uma impressão de que estava demasiadamente recuado”, disse.

“E o Bolsonaro sabia que tinha que acelerar, mas não se conteve. Não só acelerou como apelou para a misoginia de uma maneira escrachada em um debate no qual havia um personagem, Simone Tebet, trabalhando com relativa competência no debate dos direitos das mulheres e da representação das mulheres, sempre em parceria com a Soraya do União Brasil e de alguns dos jornalistas”, acrescentou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.