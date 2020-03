MaderoNuncaMais bomba no Twitter após apoio de Júnior Durski ao fascismo de Bolsonaro

247 - A campanha #MaderoNuncaMais ficou entre os temas mais comentados do Twitter nesta sexta-feira 6, em protesto contra o vídeo publicado pelo empresário Júnior Durski, dono da rede de hamburgueria Madero, que tem sede no Paraná.

No vídeo, Durski diz ter orgulho de Bolsonaro, afirma que o presidente está "fazendo tudo certo" e apoia as manifestações de 15 de março, que além de defenderem o governo, pedem fechamento das instituições democráticas, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.

"Dono do Madero não está afim de vender para esquerdista", ironizou um internauta. "Mais um fascista assumido", escreveu outro. "No momento importa a tomada de consciência do PODER DO BOICOTE, que afeta desde compra até o valor da marca", defendeu uma terceira. Para o jornalista Palmério Doria, trata-se de "uma campanha de utilidade pública".

MAIS UM FASCISTA ASSUMIDO



Junior Durski, dono da rede paranaense de hamburguerias MADERO, publicou vídeo defendendo Bolsonaro



Além de ser apoiador de palhaço, o empresário DEFENDEU PROTESTOS ANTI-CONGRESSO



Esses empresários de MERDA tem que ser banidos#MADERONUNCAMAIS! pic.twitter.com/MblSJOqAYz — Rede Marco (@rede_marco) March 6, 2020





#MaderoNuncaMais

No momento importa a tomada de consciência do PODER DO BOICOTE, que afeta desde compra até o valor da marca. pic.twitter.com/0oPXQtZtj3 March 6, 2020

"Estou 100% com Bolsonaro!"



Dono do Madero não está afim de vender pra esquerdista.

Ainda bem que o hambúrguer dele não é lá essas coisas, vai ser fácil continuar sem botar o pé lá dentro.

Dinheiro esquerdista, só pra quem merece. 😉#MaderoNuncaMais — Fernando Schweig (@FernandoSchwei2) March 6, 2020