Mainardi diz que União Brasil é "arapuca" e pede que Moro renuncie

247 - O jornalista Diogo Mainardi, editor do site O Antagonista, que atua como porta-voz dos interesses do lavajatismo, segue inconformado com o anúncio de desistência da candidatura do ex-juiz Sérgio Moro a presidente.

"A União Brasil é uma arapuca para liquidar Sergio Moro. O tesoureiro do partido em São Paulo, Alexandre Leite, depois de descartar a candidatura de Moro a presidente, afastou-o também da disputa pelo Senado.", escreveu Mainardi.

O jornalista se irritou com a nota da União Brasil reforçando que “não existe conversa em aberto com Sergio Moro que não seja a pré-candidatura a deputado federal”.

"Se eu fosse Moro, renunciaria imediatamente à vaga oferecida pelo partido. Se a União Brasil não precisa de um candidato presidencial com 8% dos votos, é sinal de que não precisa também de mais um deputado federal", disparou Mainardi.

