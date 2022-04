Inconsolável, Mainardi diz que Moro não desistiu

Apoie o 247

247 - O jornalista Diogo Mainardi, editor do site O Antagonista, que atua como porta voz dos interesses do lavajatismo, está inconformado com o anúncio de desistência da candidatura do ex-juiz Sérgio Moro a presidente.

Citando fontes não identificadas do entorno de Moro, Mainardi sustenta que o ex-juiz parcial "dar dois passos para trás a fim de dar vinte passos para frente”.

Moro não só anunciou sua saída da disputa presidencial como trocou o partido Podemos pelo União Brasil.

