Mal-estar de Camila Queiroz com o desfecho de “Verdades Secretas" vinha se arrastando há tempos e motivou demissão

247 - Os bastidores da saída de Camila Queiroz do elenco de “Verdades secretas 2” antes da conclusão das gravações da trama, exibida atualmente pelo Globoplay, renderiam um enredo turbulento e cheio de reviravoltas dignas da novela escrita por Walcyr Carrasco. Agora, uma dublê terá que ser usada para as poucas cenas de Angel que ainda precisam ser feitas. A intérprete da personagem não concordou com a morte da modelo, e o fim da trama será gravado sem a protagonista. De acordo com uma fonte ouvida pela coluna, o mal-estar da atriz com o desfecho da história vinha se arrastando há tempos. A reportagem é do portal Extra.

O desligamento de Camila foi confirmado pela Globo por meio de uma nota. A emissora alegou “demandas contratuais inaceitáveis” por parte da atriz. Ainda segundo o comunicado, as gravações da novela deveriam ter terminado no último dia 10, mas a produção precisou ser ampliada por mais sete dias devido a protocolos contra a Covid-19. Camila vinha trabalhando por obra fechada desde que assumiu compromissos com a Netflix neste ano. Portanto, teria que assinar um novo contrato para poder rodar as cenas finais de “Verdades secretas 2”.

Segundo informou a emissora, Camila quis determinar o desfecho de Angel na história e exigiu fazer parte de uma eventual terceira temporada da obra. “A Globo, então, decidiu concluir ‘Verdades Secretas 2’ sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama”, informou a nota divulgada oficialmente.

