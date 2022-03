Marcando zero de audiência, "Opinião No Ar", do Lacombe, deixa a grade da RedeTV!

O "Opinião No Ar" tinha a missão de capitalizar a massa bolsonarista na TV. edit

247 - Um dos poucos programas da TV a marcar zero de média e participação nas métricas do Ibope, o "Opinião No Ar" está dando adeus à programação da RedeTV!.

A última edição do programa bolsonarista será exibida na próxima sexta-feira, 25 de março. A partir de 28 de março, a atração ficará restrita ao YouTube, segundo o colunista Flavio Ricco, do R7.

Apresentado por Luis Ernesto Lacombe, o "Opinião No Ar" tinha a missão de capitalizar a massa bolsonarista na TV. A iniciativa naufragou

