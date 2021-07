Mario Vitor: promotora que livrou empresário que ameaçou Lula se tornou responsável pelo que acontecer com o ex-presidente

Em vídeo, o empresário José Sabatini ameaça o petista com um revólver, mas a promotora Maria Paula Machado de Campos alegou "livre manifestação do pensamento". “Omissão criminosa”, classificou o jornalista Mario Vitor Santos na TV 247. Assista edit

247 - O jornalista Mario Vitor Santos, em entrevista à TV 247, afirmou que a promotora Maria Paula Machado de Campos se tornou responsável por quaisquer atentados contra a vida do ex-presidente Lula (PT). Maria rejeitou na quinta-feira (29) uma queixa-crime contra o empresário José Sabatini , que gravou vídeo ameaçando o petista com um revólver, sob a alegação de que o acusado agiu por comoção e exercendo a "livre manifestação do pensamento".

A decisão da promotora, segundo o jornalista, é uma “omissão criminosa”. “A promotora é responsável pelo que acontecer com o ex-presidente Lula. A promotora se colocou na linha de responsabilidade do que acontecer ao ex-presidente Lula. Ao não recomendar a punição de quem faz esse tipo de ameaça explícita, é uma omissão criminosa contra a vida do ex-presidente Lula. Essa promotora está na linha de responsabilidade”.

Mario Vitor Santos ainda elogiou a postura de Lula diante dos ataques e ameaças. “ Roberto Jefferson anda posando de arma de fogo , ameaçando esse tipo de coisa. Como o ex-presidente Lula responde? Da maneira como tem que responder: publica um livro, ele lendo um livro da Monja Coen sobre o silêncio. Lula está em silêncio, está refletindo, lendo, conhecendo. É uma lição que o presidente dá. Talvez, em um ambiente totalmente infestado pelas manifestações insanas do presidente da República, a melhor atitude seja mesmo uma espécie de recolhimento, de reflexão, uma busca do conhecimento”.

PUBLICIDADE

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.