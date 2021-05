Roberto Jefferson posta vídeo em que aparece armado para lutar contra o 'gaysismo' e 'comunismo'

“A arma é um instrumento até contra agentes do estado. Esse estado que está no mundo opressor, comunista, ateu, marxista, hedonista, imoral, satanista, que quer destruir todos os valores cristãos", diz o presidente do PTB, Roberto Jefferson, em um vídeo divulgado em suas redes sociais edit

247 - O presidente PTB, Roberto Jefferson, publicou um novo vídeo em suas redes sociais em que aparece armado e pregando o uso de armas de fogo como um “rugido de liberdade” e até contra “agentes do estado”.

“Esse é o rugido da liberdade. Não é ao estado que compete a defesa da sua prole, da sua família, da sua casa, do seu patrimônio, que você construiu com o suor do seu rosto”, afirma Jefferson no vídeo.

“A arma é um instrumento até contra agentes do estado. Esse estado que está no mundo opressor, comunista, ateu, marxista, hedonista, imoral, satanista, que quer destruir todos os valores cristãos para uma sociedade de baderna, sexo solto, abusando de crianças, fazendo gaysismo, fazendo apassivamento, droga, aborto. Pra esse estado, nós vamos precisar desses instrumentos”, diz ele em outro trecho do vídeo.

Em um outro momento, ele evoca um dos lemas de Jair Bolsonaro ao afirmar que “não compete ao estado a defesa dos seus valores, dos nossos valores: Deus, família, pátria, vida e liberdade”.

Confira a postagem de Roberto Jefferson.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.