Mello Franco: Bolsonaro é um político no diminutivo, que nunca esteve à altura da Presidência

“O capitão aposta na desinformação para esconder sua incompetência. Ele mentiu ao esconder o potencial do vírus. Agora volta a mentir ao dizer que o perigo passou. As declarações sobre ‘gripezinha’ e ‘finalzinho de pandemia’ expõem Bolsonaro como ele é: um político no diminutivo”, disse o jornalista Bernardo Mello Franco edit

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no jornal O Globo, relembra que, ‘em 20 de março, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não estava preocupado com a Covid. O Brasil ainda registrava uma dezena de mortes, mas ele já havia sido alertado sobre a gravidade da doença. ‘Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, tá ok?’, desdenhou”.

“Bolsonaro escolheu ficar sem ministro da Saúde na maior crise sanitária em um século. Depois da breve passagem de Nelson Teich, entregou a pasta a Eduardo Pazuello, aquele que ‘nem sabia o que era o SUS’. O general admitiu sua falta de autonomia com a sutileza de um mamute: “Um manda e o outro obedece”. Agora ficou claro que ele ainda não faz ideia de onde pisa.”

Segundo o jornalista, “desde o início da crise sanitária, o capitão aposta na desinformação para esconder sua incompetência. Ele mentiu ao esconder o potencial do vírus. Agora volta a mentir ao dizer que o perigo passou. As declarações sobre ‘gripezinha’ e ‘finalzinho de pandemia’ expõem Bolsonaro como ele é: um político no diminutivo, que nunca esteve à altura da Presidência”.

O conhecimento liberta. Saiba mais