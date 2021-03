Merval condena Lula em seu próprio tribunal e faz campanha por nome do PSDB ou Ciro Gomes

Colunista do Globo se nega a aceitar a anulação dos processos fraudulentos contra o ex-presidente Lula e defende que brasileiros elejam terceira via em 2022 edit

247 – O jornalista Merval Pereira, que pressionou o Supremo Tribunal Federal pela prisão política do ex-presidente Lula, não aceitou a anulação dos processos fraudulentos contra o líder petista e o condenou em seu próprio tribunal, ao dizer que Lula não está inocentado. Em sua coluna , ele também fez campanha por uma terceira via do PSDB ou mesmo por Ciro Gomes.

"O ex-presidente Lula apareceu ontem reciclando o personagem Lulinha, Paz e Amor, criado pelo marqueteiro Duda Mendonça em 2002, fazendo oposição a Bolsonaro, com afirmações de que o governo não cuida dos jovens, nem da economia, nem do emprego. Não totalmente paz e amor, no entanto. Talvez tenha querido deixar o passado para trás gastando um pouco da sua bile com os inimigos costumeiros, especialmente o ex-juiz Sergio Moro, que quer ver destruído", disse Merval.

"Assim como não se pode esquecer que o presidente Bolsonaro ganhou uma eleição sobretudo porque absorveu o espírito do tempo e apoiou enfaticamente a economia liberal e o combate à corrupção, temas alheios a ele. Só lhe resta o antipetismo, forte fonte de apoios. Mas terá que disputar com os governadores Doria ou Eduardo Leite, o ex-ministro Ciro Gomes, e outros, esse espaço. Não podemos continuar a escolher o menos pior. Dois erros antigos não se transformam em um acerto", escreveu ainda o jornalista.

